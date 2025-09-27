S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J3
  • Lyon-PSG (6-1)

Première Ligue : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG

FC
Première Ligue : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG

  OL Lyonnes 6-1 Paris Saint-Germain

Buts : Tarciane (5e), Heaps (59e), Albert (70e, 74e et 85e) et Chawinga (90e+3) pour OL Lyonnes // Leuchter (33e, SP) pour le Paris Saint-Germain

Grosse raclée.

À domicile, l’OL Lyonnes a largement battu le Paris Saint-Germain à l’occasion de la troisième journée de Première Ligue et a ainsi repris la tête du classement tout en comptant cinq unités d’avance sur son adversaire du soir. Il faut dire que la victoire des locales s’est dessinée très rapidement, Tarciane ouvrant le score de la tête sur corner dès la cinquième minute. Sauf que les joueuses de la capitale ont eu le mérite de réagir, Romée Leuchter égalisant à la demi-heure de jeu à la suite d’un penalty qui sanctionnait une main de Marie-Antoinette Katoto.

Triplé pour Albert

Mais si Merveille Kanjinga a également eu l’occasion de faire trembler les filets en faveur des visiteuses, c’est au contraire Lyon qui a accéléré dans le second acte : après une opportunité gâchée par Jule Brand, Lindsey Heaps a envoyé un coup de casque gagnant pour donner l’avantage à son équipe alors que Korbin Albert a enchaîné avec un triplé en l’espace d’un petit quart d’heure (tir puissant, puis volée au bout d’une jolie action collective et de près). Enfin, Tabitha Chawinga a enfoncé le clou en profitant d’une mauvaise relance d’Eva Gaetino. Voilà donc les protégées de Jean-Michel Aulas leaders, à égalité de points avec le Paris FC.

Encore mieux que contre l’Olympique de Marseille.

