L'OL Lyonnes surclasse l'OM

OL Lyonnes 3-1 Olympique de Marseille

Buts : Hegerberg (32ᵉ), Joseph (58ᵉ), Yohannes (63ᵉ) pour l’OLL // Bourdieu (90ᵉ+1) pour l’OM

Logique respectée.

Pour son 1000ᵉ match en première division, ce qui est un record, l’OL Lyonnes a surclassé ce dimanche l’Olympique de Marseille lors de cette première journée d’Arkéma Première League (3-1). Face à des promues marseillaises appliquées en début de rencontre, les joueuses de Jonatan Giráldez ont mis du temps avant de se créer de vraies occasions lors du premier acte. Ultradominatrices, les Lyonnaises finissent par prendre les devants grâce à la légende Ada Hegerberg, qui a profité d’un excellent centre de Selma Bacha pour catapulter le ballon dans les filets de Chloé N’gazi (1-0, 32ᵉ).

Une recrue de l’OL buteuse

Libérées par ce pion, les championnes en titre inscrivent le break par l’intermédiaire de Liana Joseph à l’heure de jeu. Suite à un beau mouvement collectif et un centre de Vicki Becho, l’attaquante profite d’un loupé de l’attaquante phare Marie-Antoinette Katoto pour crucifier la portière marseillaise d’une belle reprise de volée (2-0, 59ᵉ). Dans la foulée, Lily Yohannes surgit suite à une tête de Wendie Renard pour enfoncer le clou et tuer tout suspense en marquant d’une belle barre rentrante (3-0, 63ᵉ). En toute fin de rencontre, les Phocéennes, qui sont restées courageuses malgré le scénario dans cet Olympico, ont eu une belle réaction d’orgueil en réduisant l’écart grâce à Mathilde Bourdieu, servie idéalement dans la profondeur par Tess Laplaceette (3-1, 90ᵉ+1).

Prometteur pour la suite.

