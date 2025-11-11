L’OL Lyonnes et Ada Hegerberg en patronnes contre Wolfsburg

Sans forcer, l’OL Lyonnes a remporté son dixième match de la saison contre un timide Wolfsburg. Les Fenottes s’emparent de la première place de la phase de ligue de Ligue des champions. La course au neuvième titre est lancée.

OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg

Buts : Hegerberg (25e et 30e) et Renard (SP, 72e) pour les Fenottes // Beerensteyn (80e) pour les Louves

L’affiche sentait bon les années 2010, quand le Barça existait à peine, quand le Paris FC s’appelait Juvisy et que Potsdam était au top. Entre Lyon et Wolfsburg, il y avait dix Ligues des champions, quatre face-à-face en finale. Le dernier en date remonte à 2020. Le printemps dira si les deux jouent encore dans cette cour, et l’OL Lyonnes y compte bien. Les Fenottes s’imposent tranquillement contre Wolfsburg (3-1) et poursuivent leur début de saison en maîtrise. Elles gagnent pour la dixième fois d’affilée.

Barres en stock

Il faut naviguer entre The Grinch, HPI et Papa ou Maman 2 pour trouver la retransmission du match des Lyonnaises sur la plateforme Disney +. Et une fois qu’on a trouvé, pas le temps pour s’asseoir : Jule Brand envoie une première alerte au-dessus (3e). Korbin Shrader, dans les six mètres, trouve la barre dans la foulée (4e). Le Groupama Stadium, très clairsemé, s’est réveillé, et Lyon commence à dominer. La preuve ? Shrader retouche la barre (18e). Plus habile, Ada Hegerberg permet à l’OL de régler la mire. La Norvégienne sort du bois après un joli coup franc de Lindsey Heaps, en plein sur la barre aussi (1-0, 25e). Elle double la mise cinq minutes plus tard de la tête, sur un joli centre de Selma Bacha (2-0, 30e). Lyon maîtrise.

Renard continue d’écrire son roman

Wolfsburg, qui avait écrasé le PSG en octobre, attend juste avant la mi-temps pour s’approcher du but lyonnais, mais Lineth Beerensteyn touche le poteau (44e). C’était le seul ballon touché par les Allemandes dans la surface. La seconde période est moins animée, et l’OL se dirige tranquillement vers son septième succès d’affilée contre Wolfsburg. Ada Hegerberg, bien servie par Brandt, aurait pu inscrire un triplé (63e). Wendie Renard devient la première joueuse à 100 victoires en Ligue des champions, et pour fêter ça, elle marque son penalty après un tirage de maillot sur Melchie Dumornay, en jambes ce soir (3-0, 72e). En attendant les matchs de Barcelone et de Manchester United (qui accueille le PSG), l’OL s’empare seul de la première place de la phase de ligue. Les quatre premières sont qualifiées d’office pour les quarts de finale. Lyon, ce soir, voit plus haut.

OL Lyonnes (4-3-3) : Endler – Tarciane (Lawrence, 77e), Renard (cap.), Engen, Bacha – Shrader (Yohannes, 77e), Dumornay, Heaps – Diani (Egurrola, 81e), Hegerberg (Katoto, 77e), Brand (Chawinga, 66e). Entraîneur : Jonatan Giráldez.

WFL Wolfsburg (4-4-2) : Johannes – Linder, Dijkstra, Küver, Levels (Bjelde, 79e) – Peddemors, Minge (cap.) (Bergsvand, 85e), Kielland (Lattwein, 61e), Zicai (Huth, 61e) – Popp (Bussy, 79e), Beerensteyn. Entraîneur : Stephan Lerch.

Ligue des champions féminines : Lyon fait le travail à Wolfsburg