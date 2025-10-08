Le Paris Saint-Germain chute lourdement face à Wolfsburg

Pour son retour en Ligue des champions après une campagne 2024-2025 vierge, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse de Wolfsburg (4-0). Une prestation dans la continuité d'un début de saison poussif pour les Parisiennes avec des problèmes défensifs qu'il faudra solutionner pour espérer poursuivre l'aventure européenne.

Wolfsburg 4-0 Paris Saint-Germain

Buts : Groenen (7e csc), Peddemors (42e), Popp (90e), Minge (90e+4 sp) pour les Louves

Le Paris Saint-Germain espérait un autre scénario pour son retour en Ligue des champions, après avoir été éliminé en barrage la saison dernière par la Juventus. Mais le déplacement à la Volkswagen Arena de Wolfsburg s’est finalement soldé par une lourde défaite (4-0). Avec la refonte de la compétition entrée en vigueur cette saison, les Parisiennes devront très vite réagir, à l’instar du Paris FC, si elles ne veulent pas rester à quai dès la fin de la phase de ligue.

Sos défense en péril

Comme en championnat, la défense parisienne a subi ce mercredi soir face aux Louves. Si la gifle reçue face à l’OL Lyonnes le 27 septembre dernier aurait dû servir d’avertissement, les protégées de Paulo César ont manqué leur entame de match. Il est coutume de dire que le premier quart d’heure de jeu est primordial, encore plus en Ligue des champions. Il n’a suffi que d’une occasion à Wolfsburg pour ouvrir la marque, bien aidé par Jackie Groenen qui a catapulté le cuir dans ses propres filets, surprise par la déviation d’Alexandra Popp délaissée au premier poteau sur le corner frappé par Janou Levels (1-0, 7e). Les Louves ont continué de pousser pour tenter d’inscrire le but du break, en profitant des erreurs défensives parisiennes à l’instar de la passe manquée d’Eva Gaetino pour sa gardienne qui aurait pu profiter à Lineth Beerensteyn si Mary Earps n’était pas sur le qui-vive (15e). Les protégées de Paulo César ont tenté de répliquer mais les tentatives de Joe Echegini (29e), puis d’Olga Carmona (31e) et de Merveille Kanjinga (32e) n’ont pas fait mouche.

Mais c’est une nouvelle fois une erreur défensive parisienne qui va permettre aux Louves de doubler la mise. Après une nouvelle récupération haute de Popp dans les pieds de Groenen, celle qui a trop souvent été le bourreau des Bleues avec la Mannschaft a parfaitement décalé Svenja Huth dans le couloir qui a servi dans le bon tempo Ella Peddemors en retrait qui a conclu d’une frappe en première intention du droit (2-0, 42e).

Plus larges revers du @PSG_Feminines en #UWCL 24-04-16 v OL Lyonnes (0-7 en demies aller) 🆕 08-10-25 v Wolfsburg (0-4 en phase de ligue) Le PSG a perdu ses 5 derniers matches en #UWCL, pire série de son histoire. Dépassé #WOBPSG pic.twitter.com/ktNHkh9Nzk — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) October 8, 2025

Paris s’est rebellé mais a manqué d’efficacité

Paulo César a tenté de donner un nouveau souffle à son équipe avec l’entrée de Tara Elimbi Gimbert à la pause. Très remuante, celle qui a été élue meilleure jeune de la Première Ligue la saison dernière a été l’étincelle de la rébellion parisienne. Revigorée, Kanjinga aurait pu (du ?) permettre aux Parisiennes de réduire le score, après un mauvais dégagement de Maria-Joelle Wedemeyer plein axe, mais l’internationale congolaise a trop écrasé sa frappe que Stina Johannes a parfaitement dévié (55e). Quatre minutes plus tard, Kanjinga de nouveau est parvenue à cadrer sa reprise mais parfaitement stoppée par la gardienne allemande (58e).

Mais ce sont les Allemandes qui ont finalement eu le dernier mot avec l’inévitable Popp à la conclusion, évidemment de la tête (3-0, 90e). Mais les Parisiennes ont bu le calice jusqu’à la lie avec un penalty accordé par la VAR après une main dans sa surface d’Elisa De Almeida. Une nouvelle offrande aux Louves transformée par la capitaine de la formation allemande, Jamina Minge (4-0, 90e+4). Les Parisiennes auront tenté et cadré autant que les joueuses de Wolfsburg, mais au final l’efficacité a été allemande ce mercredi soir avec quatre buts inscrits sur six frappes cadrées. Les Parisiennes recevront le Real Madrid au Campus PSG lors de la prochaine journée.

WFL Wolfsburg (4-4-2) : Johannes – Wedemeyer (Linder, 63e), Dijkstra, Kuver, Levels – Huth (Bjelde, 90e+1), Minge, Peddemors (Pujols, 90e+1), Zicai (Bussy, 63e) – Popp, Beerensteyn (Kielland, 83e). Entraîneur : Stephan Lerch.

Paris Saint-Germain (3-5-2) : Earps – De Almeida, Gaetino, Mbock – Ajibade (Graziani, 90e+1), Echegini (Jourde, 79e), Groenen (Diakité, 79e), Karchaoui, Carmona – Leuchter (Elimbi, 46e), Kanjinga (Morissaint, 85e). Entraîneur : Paulo César.

Les Parisiennes croquées par Wolfsburg