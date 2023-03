Les Parisiennes croquées par Wolfsburg

Wolfsburg 1-1 PSG

Buts : Popp (20e) pour les Louves // Diani (30e) pour Paris

Cette fois, la chance était pourtant de leur côté.

Après un match aller perdu et surtout marqué par deux décisions de la VAR litigieuses à leur encontre, les Parisiennes n’ont pas redressé la situation à Wolfsburg. Le karma avait pourtant tourné en faveur du PSG, sauvé trois fois par ses montants en seconde période. À bout portant, Popp a ainsi manqué le but du K-O face à la cage vide (53e), avant qu’Oberdorf ne voie sa tête mourir sur la barre (77e), tout comme un centre de Jonsdottir quelques minutes plus tard (86e). Trois actions qui se sont inscrites dans la large domination des Louves dans le second acte, alors que le PSG semblait perdu en l’absence de Kadidiatou Diani. Sortie à la pause après un choc à l’épaule, la Française a cruellement manqué à des Parisiennes qui avaient pourtant le match bien en main à la mi-temps.

Piégées au match aller, les Franciliennes ont démarré tambour battant ce quart de finale retour, devant les 29 000 spectateurs de la Volkswagen Arena. Ultradominatrices en début de rencontre, notamment grâce à Diani et Hamraoui, les Parisiennes ont toutefois été surprises sur la première incursion des Louves dans leur camp, conclue par une frappe lobée de Popp, venue climatiser les ardeurs du PSG (1-0, 20e). La tête dans le seau, le PSG a mis de longues minutes à se relever. C’est l’inévitable Diani, phare dans la tempête, qui est venue couper un centre de Karchaoui de la tête pour redonner de l’espoir aux Parisiennes (1-1, 30e). À la pause, tous les voyants étaient de nouveau au vert pour les joueuses de Gérard Précheur. Mais au retour des vestiaires, le PSG s’est écroulé et ce sont les Louves qui ont sorti les crocs. Tant et si bien que le match nul final, synonyme d’élimination pour les Parisiennes, est presque frustrant pour le VfL Wolfsburg. Peu importe pour les Allemandes, qui rejoignent le Barça en demi-finales. Autre qualifié, Arsenal défiera le vainqueur de Chelsea-OL.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Frohms – Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch – Oberdorf, Latein – Huth, Roord, Jonsdottir – Popp. Entraîneur : TommyStroot

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Bouhaddi – Karchaoui, Geyoro, Jean-François, Lawrence – Hamraoui, Bachmann, Fazer – Martens, Baltimore, Diani. Entraîneur : Gérard Prêcheur

