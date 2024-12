Paris et Paris partagent les points

Paris FC 1-1 PSG

Buts : Mateo (87e SP) pour le PFC // Katoto (58e) pour le PSG

Paris est magique, mais l’un plus que l’autre.

Le PSG a concédé face au Paris FC son premier match nul de la saison en Première Ligue. Les Parisiennes de Saint-Germain ont vu les Parisiennes de Paris égaliser en fin de rencontre, grâce à un penalty de l’internationale française Clara Mateo, auteure de son onzième but de la saison, ce qui fait d’elle la meilleure buteuse des championnats européens. Alors qu’elles pensaient tenir les trois points grâce à Marie-Antoinette Katoto de la tête, ce nul face au troisième du championnat alimente la crise larvée du PSG. Les joueuses de Fabrice Abriel ont évolué sans leur capitaine Grace Geyoro ce soir.

Le but superbe de Clara Mateo 🤩 Le Paris FC égalise, 1-1 dans ce derby alors qu'il ne reste que quelques instants !@ArkemaPL 🔥#PFCPSG | #ArkemaPL pic.twitter.com/j5Azs6vcjR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 7, 2024

« Quand on s’appelle le Paris Saint-Germain, on ne peut pas se contenter d’un match nul, encore moins de prendre un but à la 87e. On lâche en fin de match et elles en profitent », a soufflé la défenseure Elisa De Almeida au micro de Canal+. Avec une défaite et un nul en dix rencontres, le PSG laisse donc Lyon avec trois points d’avance. L’OL a tranquillement disposé de Reims (0-3).

Ciao Paris.

<iframe loading="lazy" title="La Femme - Ciao Paris!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/k9c_CgLOn7s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ligue des champions féminine : un déclassement à la française