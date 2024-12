Nasser al-Khelaïfi persiste et signe pour le nouveau projet du PSG

Avis à ceux qui n’auraient pas encore compris.

Moins de stars, plus de collectif et un club plus sain ? Voilà le projet vendu, depuis de longs mois désormais, par le PSG et sa direction. Dernier représentant de l’ère des étoiles, Kylian Mbappé a désormais filé au Real Madrid, et Luis Enrique peut – en théorie – façonner son effectif à sa façon. « La nouvelle superstar du Paris Saint-Germain est l’équipe. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que nous avons un collectif fort sur le terrain et une institution forte et solidaire en dehors du terrain, a une nouvelle fois insisté Nasser Al-Khelaïfi, dans une interview pour Marca. Nous pensons également à court, moyen et long terme, et nous ne nous contentons pas de regarder devant nous et de réagir de manière impulsive et émotionnelle à tout ce qui se passe. Bien sûr, nous voulons gagner tous les matches, nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions, c’est certain. Mais avec patience et persévérance : une évolution, pas une révolution hebdomadaire, comme je ne cesse de le répéter. »

Luis Enrique, l’homme de la situation

Le président du club affiche également son soutien sans faille à Luis Enrique, nommé entraîneur en début de saison dernière et récemment sujet aux critiques devant le manque de résultats et le jeu proposé par ses ouailles. « L’année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de Ligue des champions en cinq ans. Nous avons remporté tous les autres trophées, rappelle Nasser. Il est vrai que certains résultats n’ont pas été à notre avantage cette saison en Ligue des champions, mais quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l’équipe. Nous avons un entraîneur fantastique, un grand conseiller sportif. Nos fondations sont solides et nos ambitions n’ont pas changé. »

L’éloge de la patience, vraiment ?

