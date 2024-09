Du lourd pour les clubs parisiens en barrage de Ligue des champions féminine

Du rosbif et de la carbo au menu.

Les joueuses parisiennes du PSG et du Paris FC sont fixées sur leur avenir européen. Pour leur match de barrage pour la Ligue des champions, les deux formations de la capitale auront le droit à du lourd. Pour les joueuses de Fabrice Abriel, ce sera la Juventus, avec une première manche en Italie. Les coéquipières de Gaëtane Thiney héritent quant à elles de Manchester City, une formation qui n’a plus disputé la coupe aux grandes oreilles depuis trois saisons, et ouvriront le bal à domicile. Les deux matchs à Paris se joueront au stade Charléty. Les matchs aller auront lieu les 18 et 19 septembre et les matchs retour les 25 et 26 septembre.

Les autres affiches :

Sporting Club Portugal – Real Madrid

Juventus – Paris SG

Paris FC – Manchester City

Fiorentina – Wolfsburg

Häcken – Arsenal

