Foot féminin : Un derby parisien sans but entre le PSG et le Paris FC

Paris SG 0-0 Paris FC

Sacrifier son samedi soir pour un 0-0…

Le Paris Saint-Germain et le Paris FC n’ont pas su se départager ce samedi, lors de la 17e journée de Première Ligue (0-0). Ce nul permet au moins au PSG de conserver sa deuxième place avec une unité d’avance sur son adversaire du jour (39 points, contre 38), alors qu’il reste cinq journées de phase régulière à disputer. Pour rappel, le deuxième du classement se qualifie automatiquement pour la phase de groupes de la Ligue des champions avant la phase de play-off entre les quatre premiers pour déterminer le champion de France. Comme le score le laisse transparaître, la rencontre a en tout cas été équilibrée. Avec de l’engagement et deux équipes bien en place, mais malheureusement peu d’occasions franches à signaler.

Karchaoui trouve la transversale

Grace Geyoro a sollicité une première fois Chiamaka Nnadozie avec un centre tir traître, tandis que Sakina Karchaoui a arraché un frisson au Campus PSG avec une frappe sur la barre transversale à la 35e minute de jeu. Si le PSG s’est montré plus entreprenant lors du second acte, le bloc défensif du Paris FC est resté solide. Les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont même eu l’occasion de surprendre leur hôte sur une reconversion offensive, mais la tentative de l’entrante Maëlle Garbino a manqué de puissance et a donc été stoppée par Mary Earps. Malgré la pression mise par les joueuses de Fabrice Abriel en fin de match, les filets ne trembleront jamais. À noter que le PFC enchaîne là un septième match consécutif sans prendre de but en championnat, le dernier pion concédé datant du 7 décembre dernier (face au PSG justement, 1-1).

La série d’invincibilité se poursuit, puisque les vice-championnes n’ont plus perdu face à leurs voisines depuis décembre 2013.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Earps – Dunn, Elimbi, Mbock, De Almeida – Albert (Katoto, 78e), Groenen, Geyoro – Kanjinga, Leuchter (Echegini, 63e), Karchaoui. Entraîneur : Fabrice Abriel.

Paris FC (4-2-3-1) : Nnadozie – Ould Hocine, Davis, Garbino (Bourdieu, 69e), Bogaert – Korošec, Corboz – N’Dongala (Hunter, 90e), Thiney (Le Mouël, 88e), Bussy – Mateo. Entraîneuse : Sandrine Soubeyrand.

Une première demi-finale de Coupe de France pour le HAC féminin