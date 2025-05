Le PSG écrase le Paris FC et file en finale des play-off

PSG (F) 3-0 Paris FC (F)

Buts : Leuchter (2e), Karchaoui (55e) et Alber (90e+1)

Après s’être fait battre aux tirs au but en finale de la Coupe de France, le PSG a pris sa revanche sur le Paris FC.

Pour remporter la demi-finale de Première Ligue ce dimanche au Parc des Princes (3-0) dans un match où les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont semblé émoussées, le Paris Saint-Germain a pris les commandes de la partie dès la 2e minute : à la suite d’une erreur de communication entre Deja Davis et Chiamaka Nnadozie, Romee Leuchter en a profité pour crucifier la portière du PFC. Le PSG ne s’est pas arrêté là, puisque Leuchter, encore elle, a failli inscrire un doublé. Clara Matéo – nommée meilleure joueuse du championnat aux Trophées UNFP – a tenté de porter sa formation, mais a loupé l’égalisation sur un service de Melween N’Dongala.

L’inspiration géniale de Karchaoui

Si le PSG n’avait qu’un but d’avance à la pause, les joueuses de Paulo César ont mis les bouchées doubles au retour des vestiaires. D’une superbe inspiration, Sakina Karchaoui a d’ailleurs rapproché encore un peu plus son équipe de la finale : partie du côté droit, l’internationale française a repiqué dans l’axe avant de tenter une frappe de loin qui a surpris Nnadozie (55e). Son cinquième but, cette saison. En toute fin de rencontre, Korbin Alber a été servie par l’excellente Leuchter et a mis fin aux maigres espoirs du PFC en croisant sa frappe à bout portant (90e+1). Le Paris SG rejoint donc l’Olympique lyonnais, triple tenante du titre et tombeuse de Dijon ce dimanche (4-1), en finale des play-off de Première Ligue.

Pensées pour Gaëtane Thiney, qui tire sa révérence.

