Nemanja Matić allume Andre Onana avant OL-Manchester United

Sortez le pop-corn.

Jeudi soir (21h), l’Olympique lyonnais accueillera Manchester United pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Mais le match est déjà lancé… en conférence de presse. Nemanja Matić, ex-Red Devil et désormais taulier du milieu lyonnais, n’a pas mâché ses mots après une sortie d’Andre Onana pour glorifier son équipe, 13e de PL actuellement.

C’est remonté aux oreilles du Serbe, et sa réponse est cinglante : « Onana a dit qu’ils étaient bien meilleurs que nous ? Quand tu es l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, tu devrais faire attention à ce que tu dis. » Et de remettre une couche, un peu plus piquante : « Si c’était Van der Sar, Schmeichel ou De Gea qui disait ça, d’accord… mais Onana, c’est l’un des pires. » Les deux hommes ne se sont jamais croisés durant leur carrière. Mais l’ex-Mancunien, qui a évolué sous les ordres de Mourinho et a longtemps vu De Gea briller derrière lui, n’a visiblement aucun mal à envoyer les tacles.

Ça, c’est un vrai teaser.

