Paulo Fonseca regrette la célébration du 4-2 de l’OL contre Manchester United

Mal au crâne.

Son coup de sang, qui lui avait valu neuf mois de suspension en mars dernier, semble désormais bien loin et bien secondaire. Au micro de Canal+ après le match dingue perdu par l’OL contre Manchester United en Ligue Europa, Paulo Fonseca a parlé d’un « manque d’équilibre émotionnel » tout en félicitant son équipe d’avoir montré sa « qualité ».

La difficile gestion des émotions de l’OL

« C’est un mix d’émotions dans ma tête. Jusqu’à maintenant, c’est difficile de comprendre ce qu’il s’est passé… , a-t-il continué en conférence de presse dans des propos rapportés par L’Équipe. Je pense d’abord qu’on a fait de magnifiques choses. On a mené 4-2 avec un joueur en moins sur le terrain. Mais on a beaucoup célébré sur le 4-2, alors que le match n’était pas fini. On a pensé qu’on avait gagné. »

« Je crois qu’on a manqué d’équilibre émotionnel à ce moment-là, a répété le technicien portugais. C’est la seule chose négative que je peux dire : on a célébré à 4-2 alors qu’il restait du temps de jeu. On aurait dû continuer à penser à notre gestion de match. On a manqué d’expérience à cet instant. Après le penalty du 4-3, Manchester United a mis beaucoup de pression et a multiplié les centres, et on a cédé. »

Pas sûr que le Doliprane suffise aux Lyonnais ce vendredi matin.

