Corentin Tolisso : « Ça fait mal à la tête »

Le rêve leur est tombé sur la tête.

L’Olympique lyonnais, éliminé de la Ligue Europa après un match complètement fou, a connu une de ses soirées européennes les plus paradoxales à Manchester United. Et son capitaine du soir, Corentin Tolisso, l’a vécue aux premières loges. « Franchement, ça va être dur de parler, a réagi le milieu au micro de Canal+. On est passé par beaucoup d’émotions, on a raté notre première mi-temps avant de revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On a posé le jeu, ils étaient beaucoup plus bas, on a réussi à revenir à 2-2. » Ce qu’il ne dit pas, modestement, c’est que la révolte est intervenue grâce à son but de la tête à 71e minute, son 3e but dans la compétition.

"À un moment donné on s'est peut-être dit que c'était fait" 🤐 L'analyse de Corentin Tolisso, sonné après l'élimination de l'OL face à Manchester United 🗣️#MUFCOL | #UEL pic.twitter.com/QqHoaUUaj1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Mais l’international français a eu un autre rôle dans ce blockbuster, puisqu’il a écopé d’un second carton jaune (qui lui pendant au nez depuis un moment) pour un petit croc-en-jambe sur Leny Yoro à la fin du temps réglementaire. « Je n’ai pas revu les images, je ne sais pas s’il y a faute, pas faute, si le carton est mérité ou pas mais il fait du mal. Avec l’expérience que j’ai, je pense que je dois être un peu plus intelligent et ne pas être dans sa course », avoue le Lyonnais.

Le reste de la rencontre, c’est en tribune qu’il la vivra : « Les gars ont été vraiment énormes, il ont su mettre deux buts en prolongation. D’où j’étais, en tribune, j’étais super fier. Et à 4-2, en restant 10 minutes, je pense qu’on s’est dit que c’était fait… Mais dans le football, rien n’est jamais fait. On l’a encore vu ce soir. On prend ces trois buts coup sur coup, je ne vous mens pas que ça fait mal à la tête. »

Un classique : ça passe ou ça casque.

