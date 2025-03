L’UEFA ouvre une enquête sur Mbappé et trois Madrilènes pour « comportement inapproprié »

La liberté de célébration remise en cause…

Au vu du scénario digne des plus grands films hollywoodiens du fameux match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, les Merengues n’allaient pas pleurer non plus au coup de sifflet final. À l’issue de la séance des tirs au but victorieuse, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont exulté, un peu trop pour l’UEFA, qui a annoncé ce jeudi ouvrir une enquête pour « comportement inapproprié ».

Une sanction synonyme de suspension ?

Ils sont quatre a être visés par cette procédure : Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Vinícius Junior et Dani Ceballos. Au moment de célébrer, les hommes de Carlo Ancelotti se sont rendus en bas de la tribune des supporters du Real, situés juste à côté de ceux des Colchoneros. Un mélange qui n’a pas fait pas bon ménage. Pour le défenseur allemand, il lui est reproché d’avoir mimé un geste d’égorgement. Le Kyk’s pour s’être touché les parties génitales (la classe), et pour le Brésilien, ce sont ses traditionnelles provocations envers les fans de l’Atlético qui sont visées, rapporte Marca.

La sanction pourrait être salée si une violation au règlement éthique de l’UEFA est retenue : les quatre joueurs risquent d’une simple amende à une suspension. Un peu ballot en prévision du quart de finale de Ligue des champions contre Arsenal le 8 avril prochain. Quelques jours après leur défaite amère, les Rojiblancos avaient transmis à l’UEFA des vidéos montrant certains Merengues faire des actes méritant punition.

Si jamais sanction il y a, les concernés pourront pleurer dans leurs billets.

