La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)

Une question de pognon.

Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi 7 au dimanche 11 janvier prochains », a annoncé la Fédération espagnole de football dans un communiqué.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España por tercera vez en su historia. El @FCBarcelona_es se enfrentará @AthleticClub y el @Atleti al @realmadrid en las semis del primer gran torneo del 2026. ℹ️ https://t.co/wGpczCTB91 #superSupercopa pic.twitter.com/U5GopCM9JT — RFEF (@rfef) September 29, 2025

Les demi-finales opposeront le FC Barcelone et l’Athletic Club d’une part, et le Real Madrid et l’Atlético de Madrid d’autre part, dans un remake du derby de ce samedi. Avec en récompense un joli pactole.

En janvier 2025, le journal Marca dévoilait que la Liga recevait une somme de 40 millions d’euros pour chaque édition, et que le Real et le Barça allaient empocher 6 millions, simplement pour leur participation. La localisation fait quand même grincer des dents, chez les joueurs comme chez les supporters. Iñaki Williams s’était déjà plaint la saison dernière, déplorant l’ambiance dans les stades et l’absence des fans dans les tribunes.

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pourront toujours venir les garnir.

