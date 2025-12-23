Le cauchemar continue pour Alexander Isak

Depuis que le rappeur Niska lui a consacré un titre, rien ne va plus pour Alexander Isak. L’anti-Blaise Matuidi.

Assez méconnaissable depuis son arrivée à Liverpool cet été (pour 145 millions d’euros), le Suédois est parvenu à inscrire son troisième pion de la saison toutes compétitions confondues, samedi contre Tottenham… se blessant lourdement sur la même action, et quittant ses partenaires là-dessus. Le verdict est tombé ce lundi soir : fracture du péroné, et selon toute vraisemblance plusieurs mois d’indisponibilité, même si le LFC n’a rien communiqué au sujet de la durée de son absence. L’attaquant, auteur de 16 buts en 56 sélections, pourrait donc également rater les barrages de qualification au Mondial 2026, fin mars (demi-finale contre l’Ukraine, le 26).

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

En voilà un qui va passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Liverpool craint le pire pour Alexander Isak