S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8es
  • Lyon-Laval (2-0)

Endrick a son avis sur les comparaisons avec Karim Benzema

CM
Endrick a son avis sur les comparaisons avec Karim Benzema

« Il sort de nulle part, une frappe de bâtard… » Ce mercredi soir, lors du huitième entre Lyon et Laval (2-0), à la 80e minute, le frisson brésilien Endrick a encore joué les sauveurs. Cette fois, il a libéré les Gones grâce à une frappe surpuissante, actant la fin du rêve pour les Tango.

Après le match, Olivier Frapolli, entraîneur de Laval, n’a pu que constater les dégâts : « C’est sûr qu’Endrick, lui, il n’a pas laissé la chance à notre gardien de pouvoir faire l’arrêt. On l’a plutôt bien géré sur le match, on avait décidé d’essayer de verrouiller au maximum l’intérieur du jeu. Si Endrick est chez nous, peut-être qu’on gagne… De toute façon, on sait qu’Endrick, quand il est lancé, est inarrêtable. »

Hop, une petite comparaison avec Benzema

Le pétard d’Endrick est déjà son sixième but sous le maillot lyonnais, alors qu’il a commencé son aventure au club il y a moins d’un mois, et sa première réalisation au Groupama Stadium. « Ce n’était pas un match facile sur une pelouse comme ça. Je n’ai pas bien joué. Mais on a été courageux. Sur le but, j’ai tiré avec toute la rage que j’avais, j’ai tout expulsé. Je me demandais comment on allait marquer. C’est peut-être la seule occasion que j’ai eue dans tout le match et je l’ai mise au fond. Oui, c’est un peu la caractéristique d’un numéro 9, c’est le maillot que je porte, c’est la marque des numéros 9 de tirer et marquer », a-t-il dévoilé en zone mixte.

Ce qui lui a valu une comparaison avec KB9. « Les comparaisons avec Benzema ? C’est très bon pour moi. C’est un grand joueur, un joueur incroyable. Il a été le meilleur du monde. Mais Karim est bien loin devant moi. »

Timothée Chalamet est un vrai fan des Verts : il déteste l’OL

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!