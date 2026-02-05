Endrick a son avis sur les comparaisons avec Karim Benzema

« Il sort de nulle part, une frappe de bâtard… » Ce mercredi soir, lors du huitième entre Lyon et Laval (2-0), à la 80e minute, le frisson brésilien Endrick a encore joué les sauveurs. Cette fois, il a libéré les Gones grâce à une frappe surpuissante, actant la fin du rêve pour les Tango.

Après le match, Olivier Frapolli, entraîneur de Laval, n’a pu que constater les dégâts : « C’est sûr qu’Endrick, lui, il n’a pas laissé la chance à notre gardien de pouvoir faire l’arrêt. On l’a plutôt bien géré sur le match, on avait décidé d’essayer de verrouiller au maximum l’intérieur du jeu. Si Endrick est chez nous, peut-être qu’on gagne… De toute façon, on sait qu’Endrick, quand il est lancé, est inarrêtable. »

Ridiculous strike from Endrick in the Coupe de France 😮‍💨 (via @FOXSoccer)pic.twitter.com/1IaWwRQlOv — B/R Football (@brfootball) February 4, 2026

Hop, une petite comparaison avec Benzema

Le pétard d’Endrick est déjà son sixième but sous le maillot lyonnais, alors qu’il a commencé son aventure au club il y a moins d’un mois, et sa première réalisation au Groupama Stadium. « Ce n’était pas un match facile sur une pelouse comme ça. Je n’ai pas bien joué. Mais on a été courageux. Sur le but, j’ai tiré avec toute la rage que j’avais, j’ai tout expulsé. Je me demandais comment on allait marquer. C’est peut-être la seule occasion que j’ai eue dans tout le match et je l’ai mise au fond. Oui, c’est un peu la caractéristique d’un numéro 9, c’est le maillot que je porte, c’est la marque des numéros 9 de tirer et marquer », a-t-il dévoilé en zone mixte.

Ce qui lui a valu une comparaison avec KB9. « Les comparaisons avec Benzema ? C’est très bon pour moi. C’est un grand joueur, un joueur incroyable. Il a été le meilleur du monde. Mais Karim est bien loin devant moi. »