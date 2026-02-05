S’abonner au mag
Timothée Chalamet est un vrai fan des Verts : il déteste l’OL

Endrick ? Ce n’est pas sa tasse de thé. Ce mercredi, l’acteur franco-étasunien Timothée Chalamet était présent à Paris à l’occasion de l’ouverture d’un pop-up store Marty Supreme, son nouveau film qui sort en France le 18 février, au cinéma MK2 Bibliothèque. À cette occasion, le média Konbini lui a demandé de signer un maillot de… l’Olympique lyonnais.

Un fan des Verts anti-OL

Comme souvent lors de ses tournées promotionnelles dans l’Hexagone, le foot s’immisce face à Chalamet, qui ne cesse de clamer son amour pour Saint-Étienne.

Alors, quand on lui demande de caler un petit autographe sur un maillot du grand rival, l’OL, l’acteur prend le stylo et ne signe sûrement pas son nom ou un classique « Allez l’OL », mais un tout doux « À bas Lyon », avec le sourire.

Dire que Philippe Montanier peut devenir la personne préférée de Timothée Chalamet ces prochaines semaines. Vive le foot.

Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés

