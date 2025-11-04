Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés

Plutôt face que pile.

Sept mois de prison avec sursis. Voici la sanction du tribunal correctionnel de Saint-Étienne à l’encontre de deux supporters stéphanois. Ils avaient eu la mauvaise idée de lancer une pièce de monnaie sur l’arbitre assistant du derby disputé en avril dernier, annonce l’AFP. Le match avait été interrompu pendant une quarantaine de minutes, avant que les Verts ne l’emportent (2-1).

Neuf mois de détention requis au départ

Le syndicat des arbitres avait logiquement défendu Mehdi Rahmouni, l’assistant de François Letexier ce soir-là, puis avait porté plainte. La FFF et la LFP s’étaient constituées parties civiles. Un œdème sur le crâne avait entraîné une ITT d’une journée pour l’arbitre de 37 ans. Le représentant du parquet avait requis neuf mois de détention. Les avocats des deux champions de 28 ans avaient plaidé la relaxe.

Pièce and love.