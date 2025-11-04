S’abonner au mag
On connaît les adversaires des Bleues pour les qualifications à la Coupe du monde 2027

CDB
La première place ou la galère des barrages.

Ce mardi, l’UEFA a réalisé le tirage au sort pour les qualifications de la zone Europe à la prochaine Coupe du monde féminine, prévue en 2027 au Brésil. Dans le groupe A2, l’équipe de France de Laurent Bonadei retrouvera les Pays-Bas, la Pologne et la République d’Irlande. Après une élimination décevante en quarts de finale du dernier Euro, les Bleues vont avoir à cœur de relancer la machine en vue de cette échéance au sommet du football mondial.

La France a son destin en main

Ces qualifications se déroulent sur six journées, avec des matchs allers-retours, entre mars et juin 2026. Pour les Bleues, l’ambition doit être la première place, qui leur offre une qualification directe pour le tour principal de la Coupe du monde. Toute autre finalité les entraînerait dans une phase de barrages interminable avec les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes de groupe, se jouant en deux tours.

Sur les douze engagées dans ces barrages, seules sept équipes iront au Mondial au Brésil. La France n’a pas à s’inquiéter donc, mais une qualification directe donnerait beaucoup d’assurance aux coéquipières de Marie-Antoinette Katoto.

Au moins, elles ne devraient pas croiser tout de suite l’Allemagne.

