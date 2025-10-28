La France se casse encore les dents sur l'Allemagne

Malgré un visage bien plus conquérant que lors du match aller, l'équipe de France de Laurent Bonadei prend la porte en demi-finales de Ligue des nations. Le nul contre l'Allemagne (2-2) a rappelé de mauvais souvenirs du dernier Euro, entre incapacité à concrétiser la domination et friabilité défensive.

France 2-2 Allemagne

Buts : Malard (3e), Mateo (89e) pour les Bleues // Anyomi (12e), Bühl (50e) pour la Frauen-Nationalmannschaft

Le football se joue à onze contre onze et, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. La maxime reprend tout son sens à chaque fois que l’équipe de France féminine rencontre sa voisine ces derniers temps. Ce mardi, le stade d’Ornano de Caen avait à cœur d’inverser la tendance en chantant à pleins poumons pour ses Bleues, mais cela n’a, encore une fois, pas suffi. Trois mois après la cruelle élimination en quart de finale de l’Euro 2025 et quatre petits jours après la défaite logique lors de la manche aller de ces demi-finales de Ligue des nations, les Allemandes ont réussi à garder leur avance (2-2).

Leçon d’efficacité

L’entame de match était pourtant parfaite. Peut-être portées par l’immense drapeau tricolore déployé dans le virage qui leur tournait le dos, Melvine Malard et ses coéquipières ont mis le feu dès le coup d’envoi pour rattraper le léger retard au score cumulé. Reprenant un centre de Sakina Karchaoui, l’attaquante de Manchester United place sa tête pour ouvrir le score (1-0, 3e) et lancer une belle soirée.

Les mauvais souvenirs de l’été suisse sont trop rapidement revenus. Alors qu’elles ne s’était pas montrée jusque-là, la Frauen-Nationalmannschaft s’est chargée de mettre le feu dès la première étincelle. Devant la surface, Nicole Anyomi a allumé la mèche et la lucarne de Pauline Peyraud-Magnin en même temps (1-1, 12e). Malgré la clameur normande, les joueuses de Laurent Bonadei ont tenu le ballon, investi le camp adverse durant tout le premier acte, sans vraiment se montrer dangereuses. Malard a flirté avec le doublé, mais ses frappes étaient trop cadrées (32e) ou pas assez (35e).

Jusqu’au bout

Comme à leur habitude, les Allemandes se sont montrées impitoyables et n’ont, elles, pas eu besoin de dizaines d’occasions pour passer devant au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, Klara Bühl, qui avait offert la victoire aux siennes à l’aller, a récidivé d’une frappe surpuissante dans un angle fermé (1-2, 50e). Comme à Bâle, les Françaises ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, mais n’ont jamais fait rompre cette défense. Pire, Anyomi était tout proche du doublé (67e), jusqu’à ce que l’assistance vidéo ne vienne indiquer un hors-jeu microscopique de Bühl en amont.

La soirée avait bien démarré, il fallait donc terminer sur une bonne note. Entrée à l’heure de jeu, Clara Mateo est parvenue à égaliser, de la tête, à quelques secondes du temps additionnel (2-2, 89e). Dans la foulée, plus que jamais portée par l’euphorie, la joueuse du Paris FC s’est engouffrée dans les espaces, mais a vu son tir être facilement capté par Stina Johannes. Pas suffisant pour rallier la finale.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida (Samoura, 83e), Lakrar, Mbock, Bacha (Bussy, 90e) – Geyoro, Jean-François, Karchaoui – Cascarino, Malard (Mateo, 63e), Baltimore (Feller, 83e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Allemagne (4-3-3) : Johannes – Gwinn, Minge, Küver (Hendrich, 58e), Kett (Cerci, 58e) – Senss (Lohmann, 78e), Nüsken, Wamser – Brand (Freigang, 90e), Anyomi (Schüller, 78e), Bühl. Sélectionneur : Christian Wück.

