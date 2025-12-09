S’abonner au mag
L'OL pleure l'ancien joueur togolais Ludovic Assémoassa

CDB
155
Les Lyonnais pleurent un Gone.

Ce mardi, l’Olympique lyonnais a annoncé sur ses réseaux le décès de Ludovic Assémoassa, « enfant de l’Academy ». Né et formé à Lyon entre 1997 et 2001, l’ancien défenseur togolais (6 sélections) a par la suite continué sa carrière au Clermont Foot (133 matchs), puis en Espagne, avant de revenir faire les beaux jours du FC Limonest, club amateur de la région lyonnaise.

Depuis sa fin de carrière professionnelle en 2012, il s’était converti en tant que formateur, puis entraineur adjoint au sein du club de Lyon-La-Duchère, en National 3. « Partout où il a joué, Ludovic a fait l’unanimité. Il était profondément aimé », a ajouté le club Rhodanien dans son communiqué.

Un hommage partagé par la Fédération togolaise de football. « Son engagement, son humilité et son amour du football resteront gravés dans nos mémoires. » Elle a adressé ses condoléances à la famille et aux proches de l’ancien joueur, qui luttait depuis plusieurs mois contre une maladie.

