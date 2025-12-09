L'OL pleure l'ancien joueur togolais Ludovic Assémoassa

Les Lyonnais pleurent un Gone.

Ce mardi, l’Olympique lyonnais a annoncé sur ses réseaux le décès de Ludovic Assémoassa, « enfant de l’Academy ». Né et formé à Lyon entre 1997 et 2001, l’ancien défenseur togolais (6 sélections) a par la suite continué sa carrière au Clermont Foot (133 matchs), puis en Espagne, avant de revenir faire les beaux jours du FC Limonest, club amateur de la région lyonnaise.

⚫️ Ludovic Assémoassa, enfant de l'Academy, international Togolais, nous a quittés. Partout où il a joué ou entraîné, Ludovic a fait l'unanimité. Il était profondément aimé. A sa famille, à ses amis, son club de Lyon - La Duchère, l'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères… pic.twitter.com/Qy2NHLLOj1 — Olympique Lyonnais (@OL) December 9, 2025

Depuis sa fin de carrière professionnelle en 2012, il s’était converti en tant que formateur, puis entraineur adjoint au sein du club de Lyon-La-Duchère, en National 3. « Partout où il a joué, Ludovic a fait l’unanimité. Il était profondément aimé », a ajouté le club Rhodanien dans son communiqué.

Un hommage partagé par la Fédération togolaise de football. « Son engagement, son humilité et son amour du football resteront gravés dans nos mémoires. » Elle a adressé ses condoléances à la famille et aux proches de l’ancien joueur, qui luttait depuis plusieurs mois contre une maladie.

Lyon, champion des cartons rouges