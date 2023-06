Lyon-La Duchère rétrogradé en National 3

Lyon, la due cher.

La DNCG a annoncé ce mardi la rétrogradation de Lyon-la-Duchère en National 3, via un communiqué. Le club lyonnais sortait pourtant d’une belle saison avec une cinquième place obtenue sur le pré dans le groupe C de National 2. « Lyon–La Duchère a réussi à éviter le dépôt de bilan en acceptant de limiter le budget de son équipe principale pour faire face à un redressement de l’Urssaf », précise le communiqué de l’équipe. Avant de poursuivre : « Ce matin même, le club de football de Lyon–La Duchère a été reçu par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le club a exposé ses difficultés suite au redressement de l’Urssaf au titre de la gestion de l’équipe dirigeante précédente ».

@LyonLaDuchere a exposé ses difficultés à la DNCG après un redressement de l'Urssaf. Un accord a été conclu, permettant au club d'évoluer en National 3 et ainsi de se sauver. Le communiqué 🔗 https://t.co/Ey6oZpolos pic.twitter.com/SJe5GwauJS — Lyon – La Duchère (@LyonLaDuchere) June 13, 2023

Lyon-La Duchère doit la somme de plus d’un million d’euros réclamée par l’Urssaf. Les Sang et or avaient deux choix face à eux : « le dépôt de bilan du club, ce qui aurait pour conséquence de condamner des générations de licenciés, évoluant au meilleur niveau de leur catégorie » ou « assumer le risque de paiement de ce redressement, ce qui implique de limiter le budget de l’équipe fanion du club. » D’après Le Progrès, le club rhodanien ne pourra pas faire de recours.

L’OL se frotte déjà les mains, pour récupérer quelques jeunes.

