L’expulsion lunaire d’un gardien au Portugal

O Surrealismo.

Séquence d’un rare whatthefuckisme ce dimanche après-midi en D1 portugaise. Contexte : on joue un match de fond de classement entre Chaves, avant-dernier mais pas encore relégué et Estoril, 14e, mais pas encore maintenu. Sept points séparent les deux équipes, la tension est à son comble. Les locaux ouvrent rapidement le score, mais se font remonter, puis dépasser, en deuxième période. Et là, à la troisième minute du temps additionnel, c’est le drame.

Lamentable… Un supporter de Chaves est entré sur le terrain pour s’en prendre à Marcelo Carné. Le gardien d’Estoril s’est défendu. 🎥Sport TV pic.twitter.com/l7t3eaKKxf — Rémi Martins (@remi_martinss) April 21, 2024

Un supporter de Chaves descend sur le terrain avec l’objectif avoué d’en découdre avec Marcelo Carné, le gardien d’Estoril. Résultat : celui-ci se défend, une bagarre générale éclate, puis un envahissement de terrain et l’impertinent en profite pour se prendre un coup de crampons dans la gueule de la part du défenseur canarinho Alvaro Pedro. C’est alors que l’arbitre met la main à la poche pour l’expulser… ainsi que ce pauvre Marcelo Carné. Résultat : Estoril termine à 9 et Chaves égalise à la 90e+20.

Et cette fois-ci, la VAR n’a servi à rien.