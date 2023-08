Eliaquim Mangala rebondit au Portugal

Des nouvelles d’un ancien vice-champion d’Europe !

Disparu des radars depuis une grosse année, Eliaquim Mangala va bientôt repointer le bout de son nez sur les terrains. L’ancien joueur de l’Équipe de France a trouvé un accord avec le club portugais d’Estoril pour un contrat d’un an, lui qui était libre depuis son départ de Saint-Étienne, où il avait joué une quinzaine de matchs entre janvier et juin 2022. Le défenseur central retourne ainsi dans un pays qu’il connaît bien puisqu’il s’était révélé à Porto entre 2011 et 2014. Il retrouvera sur place Rafik Guitane, le seul autre français de l’effectif d’Estoril. Ces derniers mois, il avait notamment dédié une partie de son temps à l’organisation Peace and Sport, pour laquelle il avait voyagé en Colombie.

Les clubs de Ligue 1 pourront peut-être s’en mordre les doigts.

