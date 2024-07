JO : l’Allemagne écrase l’Australie pour son entrée en lice, le Brésil ne se loupe pas face au Nigeria

Allemagne 3-0 Australie

Buts : Hegering (24e), Schüller (64e) et Gwinn (68e) pour la DFB-Frauenteam

Prendre un gros 3-0 pour son entrée en lice dans le groupe de la mort n’est pas bon signe.

Pour le premier gros choc du tournoi féminin des JO, les Allemandes n’ont fait qu’une bouchée des Australiennes (3-0) à Marseille. Orphelines de leur star mondiale Sam Kerr, blessée et non-présente dans la sélection, les Matildas ont été tout simplement méconnaissables.

La DFB-Frauenteam prend rapidement les devants dans cette rencontre en se montrant supérieure dans les airs : en première période, Marina Hegering ouvre le score d’un coup de casque après un bon corner de Giulia Gwinn (1-0, 24e). Bis repetita peu après l’heure de jeu : la machine à buts du Bayern Lea Schüller double le score de la tête sur un nouveau service de Gwinn sur corner (2-0, 64e). La buteuse et la passeuse vont échanger leur rôle quelques instants plus tard : après un long ballon envoyé vers l’avant, Schüller sert Gwinn face au but, sans pitié pour enfoncer les Australiennes (3-0, 68e).

L’Australie devra à tout prix se reprendre en main avant d’affronter les deux autres adversaires de ce groupe B, la Zambie et les États-Unis.

Nigeria 0-1 Brésil

But : Gabi Nunes (37e) pour la Seleção

Le Brésil a de son côté commencé son tournoi en douceur.

Face au Nigeria, les Sud-Américaines se sont imposées sur le plus petit des écarts à Bordeaux (0-1). Les Super Falcons avaient pourtant bien commencé le match, sollicitant à plusieurs reprises Lorena, la gardienne brésilienne, sans parvenir à trouver les filets. La légende Marta pensait lancer le tournoi de la Seleção avec un but peu après la demi-heure de jeu, mais celui-ci est annulé pour un hors-jeu. Ce n’est que partie remise pour les Auriverdes : d’une frappe excentrée surpuissante, Gabi Nunes trouvait les filets à l’aide de la barre transversale (0-1, 37e).

Le second acte voit le Brésil dominer tranquillement les Nigérianes, sans toutefois à enfoncer le clou. Les Canarinhas devront être plus létales pour leurs prochaines rencontres dans le groupe C, où elles affronteront le Japon puis l’Espagne, grande favorite du tournoi.

