Un humoriste licencié pour s’être moqué de l’équipe féminine australienne

On souffle.

En 2025, des hommes font encore des blagues misogynes sur le football féminin. Et le pire, c’est que d’autres trouvent ça toujours marrant. En Australie, l’humoriste Marty Sheargold a trouvé cela judicieux et approprié de se moquer des Matildas dans une émission de la radio nationale Triple M. Il a déclaré que les joueuses de l’équipe nationale lui rappelaient des « filles de dix ans » à cause de tous les « conflits internes et les problèmes d’amitié », rapporte la BBC.

Lorsque son collègue parle de la SheBelieves Cup, l’humoriste rétorque : « Oh, elle croit (She Believes en anglais) en quoi ? Ce serait mieux que ce soit des hommes. » Enfin, quand le sujet de la Coupe d’Asie féminine arrive sur la table, Sheargold a déclaré qu’il « préférerait enfoncer un clou » dans son pénis plutôt que de regarder la compétition avant de s’impatienter : « Il n’y a pas de sports masculins ? » Un vrai boulet.

Bon vent

La ministre des Sports, Anika Wells, a réagi en expliquant l’importance du football féminin en Australie : « L’événement télévisé le plus regardé de l’histoire de l’Australie a été la demi-finale de la Coupe du monde des Matildas. » Malgré les excuses présentées par le Laurent Gerra local, la société détenant la radio Triple M a déclaré plus tard que Sheargold et la station avaient convenu de « se séparer mutuellement ».

Un licenciement mérité.

