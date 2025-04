Sam Kerr réintégrée à la sélection australienne ?

La n°20 des Matildas n’a plus disputé le moindre match depuis décembre 2023.

Écartée des terrains depuis plus d’un an à la suite d’une rupture des ligaments croisés du genou, Samantha Kerr a en plus connu des déboires judiciaires. L’attaquante de Chelsea et de l’Australie a été jugée en février dernier non coupable d’injures raciales après un incident survenu en 2023 au cours duquel elle avait traité un policier londonien de « stupide » et de « blanc ».

Chelsea striker Sam Kerr has been found NOT GUILTY of causing racially aggravated harassment, after calling a Metropolitan Police officer "stupid and white". pic.twitter.com/zACfl8hjpU — BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2025

La Fédération australienne lui ouvre la porte du retour

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération australienne de football a ouvert la porte lundi au retour de Sam Kerr en tant que capitaine des Matildas, en indiquant qu’elle ne prendrait aucune autre mesure concernant une altercation en état d’ébriété qui a conduit la joueuse devant un tribunal britannique. Face aux membres du conseil d’administration de la FAF, Kerr a reconnu sa faute et s’est excusée pour son comportement : « Je tiens à exprimer mes sincères regrets pour la façon dont les événements se sont déroulés. Ce fut une période incroyablement difficile pour moi, ma famille, mon club, mes coéquipières et surtout pour les supporters dont le soutien est si important pour nous. Je reconnais qu’être capitaine signifie être attentive à nos actions sur et en dehors du terrain. Je suis fière des Matildas, du rôle que j’ai joué en tant que membre de cette équipe et de tout ce que nous représentons, et je m’engage à tirer les leçons de cette expérience. » Les membres de la Fédération Australienne, à l’instar de Heather Garriock, ont reconnu l’importance de Kerr au sein de la sélection nationale : « Sam reste un membre apprécié des Matildas, reconnue par ses coéquipières pour ses qualités de leader ».

The Commbank Matildas are coming back home to face Korea Republic 🟢 🟡 Catch all the action LIVE and FREE on @Channel10au and 10 Play this Friday night from 7:30pm AEDT 📺 pic.twitter.com/9EAKplzBfK — 10 Football (@10FootballAU) March 31, 2025

Pas encore totalement rétablie de sa blessure au genou, sa Fédération, en accord avec Chelsea, lui a donné la permission de s’entraîner avec la sélection qui doit disputer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud les 4 et 7 avril prochains.

Tout est bien qui finit bien.

Un humoriste licencié pour s’être moqué de l’équipe féminine australienne