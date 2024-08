L'Australie se sépare de son sélectionneur

C’est une page qui se tourne au pays de Crocodile Dundee.

L’équipe féminine d’Australie, quatrième du dernier Mondial et des dernières Olympiades, est sortie par la petite porte aux Jeux olympiques de Paris. Les Matildas ont été éliminées dès la phase de poules, malgré une victoire légendaire contre la Zambie sur un score qui a fait plaisir aux Pyrénéens (6-5). En conséquence, la Fédération australienne de football a annoncé dans un communiqué ne pas renouveler le contrat de son sélectionneur, le Suédois Tony Gustavsson, en place depuis quatre ans.

We thank Tony for his strong contribution, passion and commitment over the past four years and wish him every success for the future. pic.twitter.com/3OjqysVnBv

— Matildas (@TheMatildas) August 1, 2024