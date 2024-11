Une internationale australienne fait une pause pour préserver sa santé mentale

Pas si facile la vie de star.

Révélation de la dernière Coupe du monde féminine 2023, Cortnee Vine (26 ans) a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour cause de problèmes de santé mentale, comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux ce vendredi. Par l’intermédiaire de son agence de communication, l’attaquante, qui avait marqué le tir au but vainqueur face aux Bleues en quarts de finale du dernier Mondial, revient sur ses difficultés à gérer son nouveau statut et « une vie qui a radicalement changé au cours des dernières années ».

Absente des dernières listes de la sélection des Matildas, Cortnee Vine, qui a tout de même participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, a découvert que « l’identification, la gestion et la priorisation de ma santé mentale sont devenues des choses sur lesquelles je dois travailler très dur. Comme beaucoup de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, j’ai mes bons et mes mauvais jours, mais chaque jour est une leçon pour apprendre à trouver le bon équilibre. Pour l’instant, je dois me concentrer sur mon bien-être, c’est pourquoi je prends un peu de repos. »

La santé mentale dans le foot, plus que jamais le sujet du moment.

