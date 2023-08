En direct : Australie-Angleterre (0-1)

On démarre avec la compo de l’Australie et UNE SURPRISE : Sam Kerr est ENFIN titulaire, pour la première fois dans Mondial ! Alanna Kennedy elle a dû laisser sa place à Clare Polkinghorne en raison d’un virus.

📋 Your Semi-Final Starting XI ✅

We make two changes to our team that will take on England 👊#Matildas #FIFAWWC #TilitsDone pic.twitter.com/NEqsaHFX2j

— CommBank Matildas (@TheMatildas) August 16, 2023