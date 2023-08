Mondial 2023 : Bonmati meilleure joueuse, Earps meilleure gardienne

Coupe double pour les Espagnoles.

Championnes du monde pour la première fois de leur histoire après leur victoire face à l’Angleterre, les Espagnoles ont en plus de cela raflé deux des trois trophées individuels à l’issue de la compétition. Si l’Anglaise Mary Earps a été désignée meilleure gardienne, la pépite Salma Paralluelo a logiquement été élue meilleure jeune de la compétition. Quant à la meilleure joueuse du tournoi, il s’agit d’Aitana Bonmati. A 25 ans ans, la milieu du Barça qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives sur le tournoi, déjà vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, boucle ainsi une saison stratosphérique.

Déjà meilleure joueuse et meilleure passeuse de la dernière Ligue des champions, Aitana Bonmati pointe à 22 buts et 23 passes décisives en 46 matchs cette saison, et se positionne comme la grande favorite à la course au ballon d’or pour succéder à sa compatriote et double tenante du titre Alexia Putellas.

De quoi se débarrasser de l’étiquette d’Iniesta féminine.