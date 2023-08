Pronostic Espagne Angleterre : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe du Monde féminine

Après le quasi-perfect sur le OM – Panathinaïkos de mardi, on tente de vous faire gagner ce week-end avec nos pronostics sur la finale de la Coupe du Monde féminine

L’Espagne enfin au plus haut niveau

Pour la première fois de son histoire, la Roja s’est hissée en finale d’une Coupe du Monde. Une juste récompense pour l’Espagne qui, au niveau des clubs, se montre triomphante lors des dernières années sous l’impulsion du FC Barcelone vainqueur de 2 des 3 dernières C1 féminines. De plus, le dernier ballon d’Or féminin a été remporté deux fois consécutivement par Putellas. C’est donc dans la peau d’un favori que la Roja a débuté le Mondial. Tranquille vainqueur de la Zambie (5-0) et du Costa Rica (3-0), la Roja a en revanche connu un très gros faux-pas lors de son dernier match de poule face au Japon (4-0). Malgré leur 2e place dans leur groupe, les Espagnoles n’ont connu aucune difficulté à se défaire des Suisses (5-1) en huitième de finale. En quart de finale face aux finalistes du Mondial 2019, les Pays-Bas, la Roja est passée par les prolongations pour se qualifier avec une réalisation décisive de Paralluelo (2-1). Ancienne athlète, la joueuse du FC Barcelone est la supersub de l’Espagne puisque son entrée fut de nouveau décisive en demi-finale face à la Suède. Lors de cette rencontre et comme contre les Pays Bas, les Espagnoles ont connu un relâchement coupable après l’ouverture du score. Néanmoins, la capitaine Carmona a rapidement mis les siens à l’abri.

L’Angleterre sur sa lancée de l’Euro

En face, l’Angleterre enchaîne après son 1er titre au championnat d’Europe, organisé sur son sol en 2022. Assez tranquille en phase de poule (3 victoires face à Haïti, le Danemark et la Chine), la sélection anglaise a souffert en 8e de finale face au Nigéria, meilleure équipe d’Afrique même si elle s’est loupée lors de la dernière CAN. A 10 contre 11, les Lionesses s’en sont sorties lors de la séance de tirs aux buts. En quart de finale, les Anglaises se sont retrouvées menées mais ont rapidement renversé le score en leur faveur face à la Colombie (2-1). Favorites face à l’Australie en demi-finale, les Lionesses ont dominé la première période sans pouvoir ouvrir le score. Le match est ensuite devenu plus équilibré, et très plaisant lorsque Toone (déjà décisive lors de la finale de l’Euro) a ouvert le score d’une superbe frappe. Ce but aura eu pour effet de réveiller l’Australie qui a ensuite poussé et qui a égalisé par sa superstar Kerr. Dans une période un peu plus difficile, l’Angleterre a frappé en contres en profitant des erreurs australiennes avec une Hemp impliquée sur les 2 dernières réalisations. Ce résultat récompense aussi le travail de la coach Wiegman (finaliste du Mondial 2019 avec les Pays-Bas) qui n’a perdu qu’une seule fois depuis qu’elle a pris les rênes des Lionesses.

Un finale au grand complet

L’Espagne et l’Angleterre devraient disputer cette finale avec leur équipe-type puisqu’aucun suspendu ou blessé ne sont a priori à signaler. Sanctionnée 2 matchs pour son mauvais geste face à une Nigériane, Lauren James (sœur de Reece) sera de retour. Pas sûr cependant qu’elle réintègre l’attaque anglaise, qui a très bien marché pendant son absence avec Hemp et Russo. Les trois filles sont désormais à 3 buts marqués chacune dans ce Mondial.

Les compositions probables pour Espagne – Angleterre :

Espagne : Coll – Camona, Codina, Paredes, Batlle – Putellas, Abelleira, Bonmatí – Caldentey, Hermoso, Redondo.

Angleterre : Earps – Greenwood, Bright, Carter – Daly, Walsh, Stanway, Bronze – Toone – Hemp, Russo

L’Angleterre à l’expérience face à l’Espagne

Cette finale va nous offrir un nouveau vainqueur et sera également une opposition de styles. Très fortes dans le jeu de transition, les Anglaises pourraient faire mal au jeu de possession espagnol. La Roja pratique un jeu plaisant avec un pressing intense sur l’équipe adverse, mais les Anglaises ont montré sur ce Mondial qu’elles savaient gagné sans briller. Ce qui est souvent important dans une finale. De plus, les Lionesses restent sur une finale de l’Euro remportée, l’été dernier, après avoir d’ailleurs sortie les Espagnoles en quart de finale. Avant ce Mondial, l’Espagne féminine n’avait jamais dépassé les 8es, et elle n’avait joué qu’une seule fois un dernier carré de l’Euro (en 1997). Demi-finalistes des deux derniers éditions et championnes d’Europe en titre, les Anglaises pourraient, sur leur lancée, soulever le plus beau des trophées.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

