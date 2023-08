Mondial 2023 : les Anglaises ont « le cœur brisé »

Le football ne rentre toujours pas à la maison.

Championnes d’Europe en titre, les Lionnesses n’ont pas réussi le doublé en finale de la Coupe du monde, battues par les Espagnoles (1-0). Capitaine de l’Angleterre, Millie Bright n’a pas caché son émotion à l’issue de la finale : « Nous avons le cœur brisé. Nous avons tout donné, mais malheureusement nous n’avons pas été à la hauteur aujourd’hui ». Avant de se projeter vers l’avenir, pleine de philosophie : « Dans quelques semaines, nous apprécierons cette journée et la deuxième place, mais c’est difficile à accepter parce que nous sommes des gagnantes, nous voulons gagner. En première mi-temps, nous n’étions pas à notre meilleur niveau. En seconde période, nous avons rebondi, nous avons fait preuve de combativité et de caractère et nous nous sommes procurées des occasions. Nous avons touché la barre, mais nous n’avons tout simplement pas eu le dernier mot aujourd’hui et elles ont évidemment mis le leur au fond des filets. »

Deux trophées en un an, ça aurait fait un peu beaucoup à fêter pour le football anglais…