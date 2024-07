Le message d'adieu de Jonathan Clauss à l'OM

La fin d’un mariage au goût amer.

Après deux saisons, l’aventure marseillaise de Jonathan Clauss est terminée. L’ancien Lensois ne s’envole pas très loin et part du côté de l’OGC Nice pour un montant de cinq millions d’euros avec bonus, où il retrouve Franck Haise, qu’il a déjà côtoyé chez les Sang et Or. Partir du côté de l’OM était « un rêve », selon l’intéressé, un rêve qui depuis plusieurs semaines tournait au cauchemar. L’arrière latéral était devenu indésirable et poussé vers la sortie par Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif du club. Mais dans un long message sur Instagram, Clauss a tenu à remercier le public marseillais.

« J’ai eu l’honneur de porter ce maillot à 85 reprises pendant ces 2 années riches en apprentissage. Je tiens à remercier en premier lieu tous les supporters de l’OM pour cette ferveur incroyable, les dirigeants, les membres du staff, les différents entraîneurs et évidemment mes coéquipiers et ceux avec qui j’ai partagé mon quotidien pendant ces 2 saisons. Une page se tourne dans ma carrière, et je vous souhaite le meilleur. Peuple marseillais, au revoir et merci ! » Sans rancune pour Clauss, qui a toujours pu compter sur le soutien du public marseillais pendant ces deux saisons.

Vingt-quatre passes décisives en deux saisons, on souhaite à l’OM de trouver un pied droit aussi efficace.

