Trois matchs de suspension pour la tribune populaire sud de Nice

Ça va sonner creux à Nice.

Déjà suspendue à titre conservatoire, la tribune populaire sud de l’Allianz Riviera a été sanctionnée d’une fermeture de trois matchs par la commission de discipline de la LFP, comme l’a annoncé la Ligue, décidément sollicitée en ce moment, ce mercredi soir. C’est « le comportement des supporters de l’OGC Nice » lors de la réception de l’OM (2-0) fin janvier qui a été sanctionné pour « usage d’engins pyrotechniques », mais surtout « expressions orales et banderoles ».

En cause le déploiement d’un message, au mieux nauséabond et au pire raciste, qui évoquait « une chasse aux rats » (qualifier les Marseillais de « rats » est considéré comme une référence aux ratonnades et à l’importante communauté maghrébine qu’abrite la cité phocéenne). La LFP et l’OM avaient dénoncé dès le lendemain ce message et d’autres banderoles pendant que le Gym s’était désolidarisé du groupe de supporters, indiquant avoir posé son veto quant au déploiement de ces messages. En vain. Avec la polémique qu’elle a déclenchée, la Populaire sud avait tenté de se dédouaner au travers d’un communiqué dénonçant « le grand retour des bien-pensants et intellectuels de comptoir », tout en se plaignant d’être « taxés de racistes pour une banderole qui ne l’est pas ».

Pas merci et au revoir.

