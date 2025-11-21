- L1
- J13
- Nice-OM
En direct : Nice - OM (1-5)
Vous connaissez le concept de la passe à dix ? C'est ce que nous voyons actuellement...
GREENWOOD ! Sa frappe est stoppée par Yehvann Diouf. Restons-en au Pastis, messieurs...
🔀 Changement pour Nice. Isak Jansson remplace Sofiane Diop.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Conrad Egan Riley remplace Leonardo Balerdi !
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Robinio Vaz remplace Pierre-Emerick Aubameyang...
Vous me direz, 5 et 1, c'est un hommage au Pastis !
⚽ ET BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de Igor Paixão pour Olympique de Marseille ! Allez, fin du suspense ! Aubameyang offre sur un plateau ce cinquième but marseillais à son acolyte brésilien ! Cela fait 5-1 !
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Bilal Nadir remplace Geoffrey Kondogbia !
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Matt O'Riley remplace Angel Gomes...
AUBAMEYANG ! Le Gabonais voit sa frappe détournée par Diouf en corner !
🔀 Changement pour Nice. Morgan Sanson remplace Salis Abdul Samed !
🔀 Changement pour Nice. Bernard Nguene remplace Mohamed-Ali Cho...
🔀 Changement pour Nice. Jérémie Boga remplace Terem Moffi...
L'OM écarte le danger avec sérénité.
Corner pour Nice... Je commence à trembler... Non je déconne !
Bon, je vais pas vous mentir, si l'OM se fait rattraper dans ce match à 4-4, je pars faire un tour de quartier torse nu. Oui, il fait -2°C dehors, et alors ?
10ème but en Ligue 1 pour Ali-Cho. C'est déjà pas mal !
⚽ But de Mohamed-Ali Cho pour Nice ! Et alors, ce coup de tête pour sauver l'honneur, c'est du poulet ? 4-1, et Nice qui se remet à craquer du fumi pour fêter ça !
Est-ce bien nécessaire de commenter la dernière demi-heure de ce match ? Le suspense est KO.
Bon, je crois que mon prono est tombé à l'eau ! Bravo l'OM !
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! TIMOTHY WEAH ! Une frappe croisée surpuissante pour enfoncer le clou à Nice ! 4-0, l'addition se corse !
Nice semble complètement apathique... Dur, pour un quarantième anniversaire.
Bon, et bien je crois que la messe est dite...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! Le doublé pour Mason Greenwood ! Une frappe croisée parfaite, Diouf est largement battu, ça fait trois ! 3-0 !
<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">30 - Plus faible nombre de matches pour atteindre les 30 buts en Ligue 1 avec Marseille (depuis 1947/48) : <br><br>🥇 Gunnar Andersson (34 rencontres)<br>🥈 Josip Skoblar (38)<br>🆕🥉 Mason Greenwood (46)<br><br>Prompt. <a href="https://twitter.com/hashtag/OGCNOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OGCNOM</a> <a href="https://t.co/UVsRES3IiZ">pic.twitter.com/UVsRES3IiZ</a></p>— OptaJean (@OptaJean) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
C'est bien d'avoir des occasions pour les Aiglons, mais il faut conclure !
MOFFIIIIII !!! Encore un arrêt décisif pour De Lange, le mec est chaud !
Le match peut reprendre, et l'OM écarte le danger.
PAIXAO EST AU SOL ! Appelez un médecin !
Retour aux affaires à Nice !
C'EST LA PAUSE À NICE ! Grâce à Aubameyang et Greenwood, l'OM mène de deux buts contre un candidat potentiel aux places européennes. Pour l'instant, les Marseillais prennent la place de leader du championnat de France.
PAIXAO EN CONTRE ! L'énorme occasion de 3-0 pour le Brésilien, mais Diouf parvient à sortir l'arrêt décisif. Si Paixao l'avait joué plus collective vers Aubameyang, le match était probablement plié...
DE LANGE DEVANT BARD ! Le gardien claque la reprise du capitaine en corner ! L'OM résiste bien...
Le quatrième arbitre indique cinq minutes de temps additionnel !
🟨 Carton jaune pour Geoffrey Kondogbia. On ne sait jamais, ça peut jouer pour la suite de la rencontre...
Oulalala, Aubameyang est au taquet pour profiter des errances défensives adverses. Heureusement pour le Gym, Yehvann Diouf sort et se couche bien sur le ballon !
Quelques fumigènes supplémentaires pour enfumer l'ambiance... Rien de tel dans un match à enjeu !
OH MOFFI ! Cette aile de pigeon était bien inspirée, mais De Lange est sur la trajectoire pour claquer le ballon en corner !
Corner pour Nice. Et si ?
Le match s'emballe encore un peu, à l'image de ces passements de jambe en pagaille pour Greenwood. Mais ça ne débouche pas sur une occasion claire de but.
🟨 Carton jaune pour Gerónimo Rulli. Tiens, lui non plus n'était pas titulaire mais se retrouve avec un carton jaune...
Mohamed Ali-Cho rate son contrôle sur cette passe en profondeur de Moffi. Dommage !
🟨 Carton jaune pour Ali Abdi. Le mec n'est même pas sur la pelouse, mais il est donc averti...
Faire preuve d'un peu de calme dans les deux camps, c'est trop demander ? Messieurs, un peu d'élégance s'il vous plaît...
Et ça s'embrouille entre les deux équipes maintenant, il n'y a rien qui va !
Greenwood a reçu des projectiles lors de sa célébration, c'est pas bien malin...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! MASON GREENWOOD ! Une frappe du pied droit contré, Yehvann Diouf pris à contre-pied, et c'est le break ! 2-0 !
En contre-attaque, Jonathan Clauss obtient le corner suite à un centre détourné par Arthur Vermeeren.
OH GREENWOOD ! Lancé à pleine vitesse en contre-attaque, le Bois Vert voit son tir détourné par Diouf en corner !
Honnêtement, Nice mériterait d'égaliser. Mais bon, si le football se jouait au mérite, ça se saurait...
Oh le pressing de Salis Abdul Samed sur Kondogbia ! C'est costaud, mais c'est une faute.
@Jean Marc bosse mal : commentaire viril, mais correct. Jouez messieurs !
MOFFFFFFIIIIIIIII !!!! Oulalala cette frappe à bout portant contrée par Pavard, que c'est chaud ! Corner à suivre...
Je ne sais pas si c'est un bon signe, mais l'OM défend beaucoup ces temps-ci.
Et hop, une faute obtenue pour le capitaine argentin devant Moffi. À l'expérience !
Vous pensez que Leo Balerdi va se laisser pousser les cheveux jusqu'au prochain titre de champion de France pour l'OM ? J'espère pour lui que c'est pour cette année...
Hors-jeu de Terem Moffi ! C'était quand même chaud dans la surface marseillaise...
OH MELVIN BARD ! Trouvé dans la surface, le capitaine frappe au but mais Benjamin Pavard est impérial dans la surface pour contrer le ballon avec habileté !
La stat est implacable : cinq ballons dans la surface niçoise, contre zéro dans la surface marseillaise depuis le début du match.
PAIXAOOOOOO ! Sa frappe enroulé pied droit passe à gauche du but du Gym !
🟨 Carton jaune pour Antoine Mendy. Après un quart d'heure de jeu seulement, il va falloir être attentif...
Je tenais à féliciter Jonathan Clauss pour avoir capitulé suite à son combat contre la calvitie. Belle preuve de maturité de sa part.
Jusqu'à présent, mon prono fonctionne...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! PEA IS BACK ! Le Gabonais se retrouve à la réception d'une tête de Benjamin Pavard pour catapulter le ballon de près sous la barre de Diouf ! 1-0 pour les visiteurs !
OH LA CABEZA DE PAVARD ! C'est claqué en corner par Diouf !
Joli une-deux entre Emerson Palmieri et Igor Paixao... C'est un corner !
... et c'est renvoyé de la tête par... Balerdi ! Le type est partout !
Corner concédé par Leo Balerdi...
ET VLAN ! Jonathan Clauss qui fait valser Igor Paixao ! Voilà, là on rentre dans le vif du sujet ! Faute pour l'OM...
Les gars, un petit prono pour cette rencontre, vous voyez quoi ?
Je dis 2-2 pour ma part. Avec un OM qui se fait remonter alors qu'il mène 2-0...
@BeppSlatter : Bravo à toi, ça c'est de l'amour. (et pas de lien à ma connaissance, sorry)
Ce match part sur de bonnes bases en tribunes. Sur le terrain, les Niçois gardent le ballon dans un premier temps.
Les supporters de la BSN ont gardé leur imperméable pour avoir un tifo permanent tout le match. Stylé.
ET C'EST PARTI !!!
MAIS QUEL TIFO POUR LA BRIGADE SUD NICE ! 40 ANS, CELA SE FÊTE !
Je sais pas vous, mais je sens que De Lange va faire une boulette ce soir. Voilà, c'est dit.
🅒🅞🅜🅟🅞 #OGCNOM ⚔️
Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 13ème journée de @Ligue1 ⚡️
Coup d'envoi à 20h45 ⚽️ pic.twitter.com/5gMLX6rv1M
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2025
🅒🅞🅜🅟🅞 #OGCNOM ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 13ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 20h45 ⚽️ pic.twitter.com/5gMLX6rv1M— Olympique de Marseille (@OM_Officiel)
SALUT LES ARTISTES ! Vous l'attendiez tous, le voici enfin : c'est le retour de la Ligue 1 ! Pour cette ouverture de la 13ème journée, je vous embarque pour un duel probablement épique entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, à l'Allianz Riviera. Vous êtes bien calés sur vos appuis ? C'EST PARTI !
🔀 Changement pour Nice. Isak Jansson remplace Sofiane Diop.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Conrad Egan Riley remplace Leonardo Balerdi !
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Robinio Vaz remplace Pierre-Emerick Aubameyang...
⚽ ET BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de Igor Paixão pour Olympique de Marseille ! Allez, fin du suspense ! Aubameyang offre sur un plateau ce cinquième but marseillais à son acolyte brésilien ! Cela fait 5-1 !
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Bilal Nadir remplace Geoffrey Kondogbia !
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Matt O'Riley remplace Angel Gomes...
🔀 Changement pour Nice. Morgan Sanson remplace Salis Abdul Samed !
🔀 Changement pour Nice. Bernard Nguene remplace Mohamed-Ali Cho...
🔀 Changement pour Nice. Jérémie Boga remplace Terem Moffi...
⚽ But de Mohamed-Ali Cho pour Nice ! Et alors, ce coup de tête pour sauver l'honneur, c'est du poulet ? 4-1, et Nice qui se remet à craquer du fumi pour fêter ça !
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! TIMOTHY WEAH ! Une frappe croisée surpuissante pour enfoncer le clou à Nice ! 4-0, l'addition se corse !
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! Le doublé pour Mason Greenwood ! Une frappe croisée parfaite, Diouf est largement battu, ça fait trois ! 3-0 !
🟨 Carton jaune pour Geoffrey Kondogbia. On ne sait jamais, ça peut jouer pour la suite de la rencontre...
🟨 Carton jaune pour Gerónimo Rulli. Tiens, lui non plus n'était pas titulaire mais se retrouve avec un carton jaune...
🟨 Carton jaune pour Ali Abdi. Le mec n'est même pas sur la pelouse, mais il est donc averti...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! MASON GREENWOOD ! Une frappe du pied droit contré, Yehvann Diouf pris à contre-pied, et c'est le break ! 2-0 !
🟨 Carton jaune pour Antoine Mendy. Après un quart d'heure de jeu seulement, il va falloir être attentif...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM ! PEA IS BACK ! Le Gabonais se retrouve à la réception d'une tête de Benjamin Pavard pour catapulter le ballon de près sous la barre de Diouf ! 1-0 pour les visiteurs !
Nice
Olympique de Marseille
Par Antoine Donnarieix