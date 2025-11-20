S’abonner au mag
Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes

Les soutiens se multiplient.

Invité à réagir sur le sujet ce jeudi, lors de la conférence de presse en marge du match face à l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45), l’entraîneur de l’OGC Nice Franck Haise ne s’est pas caché au moment d’évoquer la situation de Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society détenu depuis mai 2024 en Algérie : « Ce journaliste sportif, quand on voit les faits, n’a rien à faire en prison », a-t-il fermement déclaré face aux micros, poursuivant le combat mené par son club depuis des mois.

Sept clubs de Ligue 1 rejoignent la mobilisation

Si l’OGC Nice manifeste régulièrement son soutien à Christophe Gleizes et à ses proches lors de chaque rencontre à domicile, Reporters sans frontières a annoncé ce jeudi que sept clubs de l’élite se joignaient désormais à la mobilisation en faveur de la libération du journaliste sportif : le RC Lens, le Paris FC, le FC Lorient, le FC Nantes, l’AJ Auxerre, Le Havre AC et l’OGC Nice, donc. « Cette mobilisation sans précédent du monde du foot pour un journaliste sportif montre l’absurdité de la condamnation de Christophe Gleizes actuellement détenu en Algérie. Nous espérons que le bruit de cet engagement lui parvienne là où il se trouve, par-delà les barreaux de sa prison », a déclaré à ce titre Thibaut Bruttin, directeur général de l’organisation non gouvernementale internationale.

Pour rappel, Christophe Gleizes a été injustement condamné par un tribunal algérien, en juin dernier, à 7 ans de réclusion criminelle avec mandat de dépôt. Il est toujours détenu en Algérie aujourd’hui, et le procès en appel de notre collaborateur doit avoir lieu le 3 décembre prochain. Il n’est pas encore trop tard pour signer la pétition initiée par Reporters sans frontières.

Le combat continue : #FreeGleizes

