L’OGC Nice appelle à la libération de Christophe Gleizes

Le combat continue.

Ce dimanche après-midi, avant la rencontre qui opposait l’OGC Nice au Paris FC (1-1), le club azuréen a sensibilisé son public à la cause de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis le mois de juin 2025 pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ».

Le Gym et le Paris FC sont les premiers clubs de football professionnels français à avoir relayé l’appel à la libération de Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison. « Journaliste spécialiste de sport et passionné de foot, il est aujourd’hui emprisonné pour avoir exercé son métier », a rappelé le speaker des Aiglons en désignant son portrait affiché sur les écrans géants de l’Allianz Riviera.

En attendant son procès en appel, prévu pour le mois d’octobre, vous pouvez toujours signer la pétition initiée par Reporters sans frontières en cliquant ici.

Le Paris FC résiste à Nice