Le Paris FC résiste à Nice

Nice 1-1 Paris FC

Buts : Diop (40e) pour Nice // Krasso (88e, SP) pour le Paris FC

Deux changements dès la mi-temps, est-ce forcément synonyme de début de match foiré pour le club qui les réalise ?

Ce dimanche, la réponse donnée par Nice a été négative. Car si Melvin Bard a remplacé Ali Abdi et si Hicham Boudaoui a suppléé Salis Abdul Samed à la pause, leur équipe menait pourtant d’un but au terme d’une première période plutôt réussie. C’est d’ailleurs sur elle que les Aiglons se sont longtemps reposés pour espérer s’imposer contre le Paris FC, lors de la sixième journée de Ligue 1. Sauf que les visiteurs ont su réagir et ont égalisé en toute fin de partie malgré des interruptions pour chants homophobes, Jean-Philippe Krasso transformant un penalty sifflé en raison d’une main de Moïse Bombito.

Le précieux péno malgré le caviar tout Cho

Dommage pour les locaux, parce que l’écart aurait pu être plus large au moment de l’entracte : après la superbe ouverture du score de Sofiane Diop sur un caviar signé Mohamed-Ali Cho à la 40e minute, l’excellent Obed Nkambadio a en effet évité le break en détournant la tentative de Jonathan Clauss. En face, Willem Geubbels ou Moses Simon ont bien eu quelques opportunités pour égaliser. Mais elles étaient trop peu nombreuses pour permettre aux hommes de la capitale de prendre un point… jusqu’à la 88e, donc. Avec une réalisation précieuse, qui laisse les deux adversaires à égalité dans le ventre mou du classement.

Sept unités chacun, et une différence de -3 pour tout le monde !