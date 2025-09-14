S’abonner au mag
Le Paris FC enchaîne, Strasbourg assure et Metz déçoit

Le Paris FC sur le rythme du Paris Saint-Germain !

Après deux défaites pour commencer sa saison en championnat (à Angers, puis sur le terrain de l’Olympique de Marseille), le promu vient d’enchaîner deux victoires consécutives : sur la pelouse du Stade brestois, désormais avant-dernier, les hommes de la capitale ont en effet confirmé leur succès à domicile contre Metz en s’imposant. À la mi-temps, les Bretons étaient ainsi déjà menés de deux buts : l’un marqué par Willem Geubbels au quart d’heure de jeu à la suite d’un centre signé Maxime Lopes, l’autre de Vincent Marchetti sur une passe décisive de… Geubbels. Sur chaque réalisation, l’ex-Pirate Pierre Lees-Melou était à l’origine de l’action. Le dixième du classement doit tout de même remercier Obed Nkambadio, auteur de nombreux sauvetages même s’il n’a rien pu faire sur le penalty de Romain Del Castillo (concédé par… Lees-Melou, au contact de Ludovic Ajorque) dans le second acte. En revanche, Otavio n’a pas autant brillé, puisqu’il a été expulsé pour une intervention illicite sur l’inévitable Ajorque.

Diallo en gâcheur, les Alsaciens en lenteur

Lors de cette quatrième journée de Ligue 1, un autre ancien de Ligue 2 a cru l’emporter : devant Angers, onzième, Metz (toujours lanterne rouge) a failli gagner sur la plus courte des marges grâce au pion de Jean-Philippe Gbamin inscrit sur corner à la quatorzième minute. Plutôt mérité pour des Grenats assez dominateurs, qui ont d’abord monopolisé la balle avant de se faire logiquement bouger. Mais, malgré un penalty raté par Habib Diallo (et obtenu par Ibou Sané pour une faute d’Hervé Koffi, qui s’est rattrapé en stoppant la tentative), le SCO a égalisé sur péno par Himad Abdelli, taclé par Koffi Kouao. À noter la bonne performance de Jonathan Fischer, bien qu’il n’ait pas su conserver le maigre avantage des locaux. De son côté, Strasbourg (cinquième) a terminé à dix (carton rouge pour Lucas Hogsberg) et a longtemps déçu à la maison contre Le Havre (treizième) jusqu’à finalement crier victoire : après avoir touché le poteau, Joaquín Panichelli a offert trois points importants aux Alsaciens dans le temps additionnel (grâce, là encore, à un penalty).

Pour les scénarios renversants, il faudra en revanche repasser.

  Metz 1-1 Angers

Buts : Gbamin (14e) pour Metz // Abdelli (90e, SP) pour Angers

Brest 1-2 Paris FC

Buts : Del Castillo (53e, SP) pour Brest // Geubbels (14e) et Marchetti (34e) pour le Paris FC

  Strasbourg 1-0 Le Havre

But : Panichelli (90e+1, SP)

