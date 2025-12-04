S’abonner au mag
Timothy Weah : « La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde »

Timothy Weah : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Menteur, menteur.

Formé au PSG, prêté au Celtic, parti ensuite à Lille et à la Juventus, pour désormais poser ses valises à Marseille, Timothy Weah a déjà bien voyagé, du haut de ses 25 ans. Pourtant, malgré ses expériences en Écosse et en Italie, l’international américain est formel : « La Ligue 1 ? C’est le meilleur championnat du monde pour moi. »

Sa déclaration a de quoi surprendre, mais l’ailier de l’OM s’est expliqué, ce jeudi, en conférence de presse. « Il y a beaucoup de talents. La France, c’est l’endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici pour devenir une star. Quand tu regardes Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé), Paul Pogba, qui vient du Havre et qui est un des meilleurs milieux, il faut passer par ici. La Ligue 1, pour moi, est le meilleur championnat du monde », estime-t-il.

Il est comme son père : bon en politique.

Pour De Zerbi, Angers propose le meilleur football en Ligue 1

