Les ultras de Nice se défendent avec véhémence

Les points sur les i, les barres sur les t.

La tempête niçoise n’est toujours pas terminée et, ce jeudi, les parties se répondent par médias interposés. Tandis que Fabrice Bocquet, président du Gym, a décidé de se livrer dans L’Équipe pour donner sa version des faits de la soirée de dimanche mouvementée au retour de Lorient, la Populaire Sud Nice, principal groupe ultra du club, s’est épanchée dans un communiqué cinglant.

Si l’association estime que « les supporters niçois [sont] salis » dans cette histoire, elle assure que le rassemblement au centre d’entraînement, en marge duquel Jérémie Boga et Terem Moffi auraient été blessés, était un « mouvement spontané ». « Les chants étaient virulents. Il serait malhonnête de le nier. Cependant, nous réfutons catégoriquement les accusations de violences physiques », écrit le groupe de supporters.

« Knysna de pacotille »

Quelques jours après avoir été humilié à domicile contre l’OM (1-5) pour leur anniversaire, les ultras ont décidé de charger. Les joueurs d’abord, coupables, selon eux, de « signer un communiqué aux allégations fausses, aux théories complotistes notamment sur la passivité des forces de l’ordre ». Franck Haise ensuite, décrit comme un « coach aux abois, lâché par une partie de ses joueurs », et qui « tourne sa veste du jour au lendemain ». Les plus haut placés pensaient sans sortir indemnes ? Que nenni ! « Des actionnaires, visibles seulement par leur nom sur les murs du centre de formation (…) où l’identité de notre club ne persiste plus. Avec les dirigeants qui cautionnent tout ça sans rien faire », ciblent-ils.

Une fois les rafales terminées, ils préfèrent stopper ce « Knysna de pacotille » et informer les membres du club qu’ils ne « font plus partie » de la famille des supporters. Ainsi, la Populaire Sud Nice brandit la menace du boycott des prochains matchs de l’OGC Nice, histoire que le message passe mieux.

Ouch !

