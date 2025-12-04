S’abonner au mag
Justice pour la perruche : l’ex-capitaine de Vigo est condamné pour agression sexuelle

Justice pour la perruche : l’ex-capitaine de Vigo est condamné pour agression sexuelle

Après les plumes, manque plus que le goudron.

La justice espagnole vient d’appuyer sur le chrono. En 2019, Hugo Mallo avait été accusé d’attouchements sur une femme travaillant en tant que mascotte de l’Espanyol. L’ex-capitaine du Celta avait glissé ses mains sous le costume de perruche porté par une employée du club. Aujourd’hui, à 34 ans, il a dix jours pour dire comment il compte payer les 7 000 euros qu’il a été condamné à verser.

Le défenseur latéral avait fait appel à la suite de la condamnation en première instance en 2024, le tribunal de Barcelone a donc confirmé sa condamnation.

Pas de prolongation pour la défense

Après avoir tenté l’acquittement, la défense de Mallo a finalement renoncé à un recours devant le tribunal suprême. Le joueur de l’Aris Salonique n’a présenté aucune preuve pour contredire la version de la victime, appuyée par des images et plusieurs témoignages. Il devra donc s’acquitter de l’amende de 6 000 euros et verser 1 000 euros d’indemnisation pour préjudice moral. Un épisode qui vient entacher une nouvelle fois le foot espagnol où même les présidents font des bouquins pour justifier les bisous forcés.

Ça fait beaucoup, là, non ?

Robert Lewandowski porte le Barça face au Celta

