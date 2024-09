Un joueur espagnol reconnu coupable d’abus sexuels sur une femme déguisée en mascotte

Le football espagnol est de nouveau dans la tourmente.

Quelques jours seulement après que le joueur de Valence Rafa Mir a été accusé d’agressions sexuelles, c’est un ancien du championnat qui est sous les feux de la justice. L’ancien joueur du Celta de Vigo Hugo Mallo a été reconnu coupable d’abus sexuels sur une femme par le tribunal pénal de Barcelone.

Les faits remontent au mois d’avril 2019 lors du match du Celta sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. Le capitaine du match ce jour-là avait eu un geste déplacé envers une femme déguisée en perruche, la mascotte du club catalan, en lui touchant la poitrine sans son consentement. Une plainte avait alors été déposée, mais l’affaire n’avait pas été plus loin, classée sans suite en septembre 2019. Sauf qu’en 2021, elle est brusquement ressortie des archives, puisque le tribunal de Barcelone considérait que les faits pouvaient « constituer le délit d’abus sexuel ».

Une indemnisation de 7000 euros

Après un procès au début du mois de juillet, le verdict est tombé ce jeudi. L’actuel joueur de l’Aris Salonique, en Grèce, va devoir indemniser la victime à hauteur de 1000 euros, en plus d’un versement de dix euros par jour pendant 20 mois, soit une addition finale de 7000 euros avec la prise en charge de la procédure pénale de la victime en supplément.

La sanction aurait pu être encore plus corsée pour l’Espagnol qui échappe aux radars de la loi « oui et seulement oui », une loi espagnole qui introduit l’obligation d’un consentement explicite en amont d’un rapport sexuel. Les événements s’étant déroulés bien avant sa mise en vigueur (août 2022), le joueur de 33 ans échappe à une punition bien plus lourde.

