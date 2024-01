L’ancien capitaine du Celta de Vigo jugé pour agression sexuelle

On a connu plus discret.

L’ancien capitaine du Celta de Vigo, Hugo Mallo, joue aujourd’hui à l’Internacional de Porto Alegre au Brésil. Ce qui ne l’éloigne pas forcément de certaines casseroles. Ainsi, comme rapporté par le journal espagnol AS, l’Espagnol de 32 ans sera jugé le 11 juillet pour des faits d’abus sexuel remontant à 2019, lors d’un match contre l’Espanyol de Barcelone. Mallo est accusé par la cour d’avoir touché les seins d’une femme sans son consentement, alors qu’elle travaillait au stade Cornellà en tant que mascotte.

Les faits se sont déroulés avant la rencontre, lors du traditionnel serrage de main : « Lorsqu’il est arrivé à hauteur de Mme Ana [le nom a été anonymisé, NDLR], qui à l’époque jouait le rôle de la mascotte, celui-ci a introduit ses mains sous le costume et lui a touché les seins », indique la plainte déposée le lendemain du match. L’avocat et la victime réclament, conformément à l’article 181.1 du Code pénal espagnol, une amende échelonnée sur 24 mois, en fonction des capacités financières de l’accusé. Le montant quotidien maximal de cette amende est de 400 euros (288 000 euros au final).

Pensez au 3919.

