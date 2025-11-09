Robert Lewandowski porte le Barça face au Celta

Celta de Vigo 2-4 FC Barcelone

Buts : Carreira (12e), Iglesias (43e) pour le Celta // Lewandowski (10e SP, 37e, 74e), Yamal (45e+4) pour le Barça

Après les deux points perdus par le Real Madrid dans le derby face au Rayo, le FC Barcelone ne s’est pas manqué face à un dangereux Celta qui sortait de deux victoires de rang en Liga et d’un succès de prestige contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

Mais l’homme de ce dimanche soir se nomme incontestablement Robert Lewandowski. Titularisé pour la première fois depuis un mois, le Polonais a rendu une copie des grands soirs. Sur penalty d’abord, après une faute de main de Marcos Alonso dans la surface. Du droit ensuite, en reprenant du bout du pied un centre de Marcus Rashford. De la tête enfin, avec un coup de casque décroisé, à nouveau sur un service de Rashford, cette fois-ci sur corner. Autant dire qu’à 37 ans, Lewa en a encore pas mal sous la pédale.

Une défense exposée

Heureusement d’ailleurs car il fallait au moins ce festival offensif, auquel s’ajoute la contribution de Lamine Yamal juste avant la pause, pour pallier les faiblesses du Barça en défense. Voilà dix matchs consécutifs que les Blaugrana ont encaissé au moins un but, et le duel face à Vigo n’a pas fait exception. Après le penalty de Lewandowski, Sergio Carreira égalise en contre dans la foulée grâce à un service en profondeur de Borja Iglesias. De passeur, ce dernier se mue en buteur pour remettre une seconde fois les compteurs à zéro, avant de devoir s’incliner face à la puissance des Catalans (61% de possession, 21 tirs dont 9 cadrés) qui reviennent à trois points du Real, toujours leader.

Mais pour combien de temps encore ?

