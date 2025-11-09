S’abonner au mag
  • La Liga
  • J12
  • Celta de Vigo-FC Barcelone (2-4)

Robert Lewandowski porte le Barça face au Celta

JD
Robert Lewandowski porte le Barça face au Celta

Celta de Vigo 2-4 FC Barcelone

Buts : Carreira (12e), Iglesias (43e) pour le Celta // Lewandowski (10e SP, 37e, 74e), Yamal (45e+4) pour le Barça

Après les deux points perdus par le Real Madrid dans le derby face au Rayo, le FC Barcelone ne s’est pas manqué face à un dangereux Celta qui sortait de deux victoires de rang en Liga et d’un succès de prestige contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

Mais l’homme de ce dimanche soir se nomme incontestablement Robert Lewandowski. Titularisé pour la première fois depuis un mois, le Polonais a rendu une copie des grands soirs. Sur penalty d’abord, après une faute de main de Marcos Alonso dans la surface. Du droit ensuite, en reprenant du bout du pied un centre de Marcus Rashford. De la tête enfin, avec un coup de casque décroisé, à nouveau sur un service de Rashford, cette fois-ci sur corner. Autant dire qu’à 37 ans, Lewa en a encore pas mal sous la pédale.

Une défense exposée

Heureusement d’ailleurs car il fallait au moins ce festival offensif, auquel s’ajoute la contribution de Lamine Yamal juste avant la pause, pour pallier les faiblesses du Barça en défense. Voilà dix matchs consécutifs que les Blaugrana ont encaissé au moins un but, et le duel face à Vigo n’a pas fait exception. Après le penalty de Lewandowski, Sergio Carreira égalise en contre dans la foulée grâce à un service en profondeur de Borja Iglesias. De passeur, ce dernier se mue en buteur pour remettre une seconde fois les compteurs à zéro, avant de devoir s’incliner face à la puissance des Catalans (61% de possession, 21 tirs dont 9 cadrés) qui reviennent à trois points du Real, toujours leader.

Mais pour combien de temps encore ?

Le Barça gagne dans la souffrance contre le Celta

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 14h
134
128
23
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!