Le Barça gagne dans la souffrance contre le Celta

FC Barcelone 4-3 Celta

Buts : Ferran Torres (12e), Olmo (64e) et Raphinha (68e et 90e+8, SP) pour le Barça// Iglesias (15e, 52e et 62e) pour Vigo

Lancé pour le titre en Liga, le FC Barcelone s’est fait peur ce samedi soir contre le Celta, avec une victoire à l’arraché (4-3). Malgré l’ouverture du score de Ferran Torres d’un tir croisé à l’entrée de la surface (12e), les Galiciens n’ont en effet pas eu froid aux yeux en revenant dans la partie par Borja Iglesias, à l’affût de la mauvaise appréciation de la trajectoire de Wojciech Szczęsny (15e). Iglesias ira même de son triplé pour donner un avantage surprise aux siens (52e et 62e), mais le Barça s’est, heureusement pour ses supporters, bien réveillé.

D’abord avec l’entrant Dani Olmo (64e), puis Raphinha (68e). Deux sérieux protagonistes, puisque dans le temps additionnel, Olmo obtient le penalty de la victoire à la suite d’une charge bête de Yoel Lago sur son talon droit. Sentence transformée en puissance par Raphinha (90e+8). Soulagement à Montjuïc.

Une pensée pour Borja Iglesias, qui aura donc travaillé pour rien.

