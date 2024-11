Le Barça perd deux points sur la pelouse du Celta de Vigo

Celta de Vigo 2-2 FC Barcelone

Buts : Gonzalez (84e), Álvarez (86e) pour le Celta // Raphinha (14e), Lewandowski (61e) pour le Barça Expulsion : Casado (82e) côté Barça

Attention à ne pas regretter ces points à la fin de la saison pour le Barça…

Bien lancé par des golazos de Raphinha et Robert Lewandowski, le Barça se dirigeait tout droit vers une douzième victoire en quatorze journées de Liga sur la pelouse du Celta de Vigo, et ce, sans Lamine Yamal. Oui mais voilà, tout a basculé à dix minutes du terme lorsque Marc Casado reçoit un deuxième jaune et voit rouge à la 82e minute. Derrière, le château de cartes d’Hansi Flick s’effondre : Alfonso Gonzalez profite de la fébrilité de Jules Koundé pour lui subtiliser le cuir dans la surface et réduire la marque (1-2, 84e).

[⚽️ VIDÉO BUTS] #LALIGA INCROYABLE ! De 0-2 à 2-2, le Celta rattrape le Barça en 3 minutes ! Tout part d’une grosse boulette de Jules Koundé !https://t.co/RW5zyxaZCT — Bein SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2024

Dans la foulée, deux minutes après très exactement, Hugo Álvarez réalise un petit festival dans la surface des Blaugrana et conclut d’un tir rasant croisé qui trompe Inaki Pena (2-2, 86e). Au classement, le Barça reste le solide leader qu’il pense être avec 34 points, mais pourrait voir fondre sur lui le Real, qui a deux matchs en retard, et compte actuellement 27 points.

