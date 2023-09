Xavi : « Normalement, le Barça ne gagne pas ce genre de match »

Une remontada sans euphorie.

Revenant sur la victoire totalement folle du Barça contre le Celta de Vigo (3-2 score final) ce samedi, Xavi a été honnête en conférence de presse : « Ce n’est pas un jour pour se vanter. Nous avons été désordonnés, et la circulation du ballon n’était pas aussi bonne que lors des derniers matchs. Mais l’équipe a fait preuve de courage et c’était une remontada brutale, avec beaucoup de foi. Quand vous ne jouez pas bien, vous devez savoir faire ce genre de choses. »

L’entraîneur catalan avoue même qu’une défaite 2-0 à la maison aurait « entaché » sa toute récente prolongation jusqu’en 2025 et préfère tresser des lauriers à quelqu’un d’autre que lui : « Si je dois attribuer cette remontada à quelqu’un aujourd’hui, c’est à Gavi. Le score de 0-2 était un coup dur, et normalement, le Barça ne revient pas après ça. Mais aujourd’hui, nous avons fait preuve d’une croyance inhabituelle et d’un grand caractère. »

À voir s’il saura trouver ces mêmes ressources en Ligue des champions.

